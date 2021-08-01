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برلمانية تشيد بوزارة الشباب: نجحت في التعامل مع أخطر الملفات

الأحد 01/أغسطس/2021 - 05:32 م
النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة
محمد المسلمي
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قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في وضع العديد من البرامج والأنشطة التي ساهمت في حماية الشباب من الوقوع في براثن الافكار الهدامة والمتطرفة.

وأضافت، في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثبت بالدليل القاطع أن لديه رؤية واستيراتيحية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب، باعتباره واحد من أهم الملفات التي تلقي اهتمام كبيرا من القيادة السياسية، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على تمكين الشباب سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحياً ورياضياً وخلقيا.

وأشادت نائب الشرقية، بالإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة من 2014-2021، حيث بلغت البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية 5376 ، إجمالي ما يقرب من 107 مليون مستفيد من النشء والشباب، ومتوسط فرص مشاركة النشء والشباب سنوياً بلغت 15 مليون فرصة مشاركة مع مراعاة عامل تكرار المشاركة.

وأكدت أن برلمان الشباب الذي تشرف عليه الوزارة، وبرنامج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" دليل قوي علي حرص الوزارة علي فتح أفق أوسع للشباب والعمل على تمكينهم سياسيا وثقافيا.

وأضافت أن وزير الرياضة يثبت دائما إيمانه بحماية الشباب، وهذا ما دلل عليه  بالواقع العملي خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب، وإعلان وزارته تحمل مبلغ يصل قيمته الي 700 ألف جنيه، مديونية علي مركز شباب ابن العاص بمحافظة الشرقية لدى وزارة الأوقاف، نظير شراء الأهالي قطعة أرض لاقامة مركز شباب عليها، حيث تعهد الوزير بأن الوزارة لا يمكن أن تتخلي عن الشباب وستساعدهم في سداد باقي المستحقات المالية.

وأشارت إلى أن وزير الشباب يتعامل مع واحد من أخطر الملفات وأهمها على الاطلاق، خاصة أن مصر مجتمع شاب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن من 60 إلى 65 % شباب في المجتمع المصري. مؤكدة أن الوزير نجح في إدارة الملف خاصة أن الدولة تمتلك قدرات كبيرة جدا اهمها الدعم المطلق من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب.

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