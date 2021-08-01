إرهابيو النهضة.. ملف يهدد تونس (فيديو)

من جديد يعود ملف الإرهاب إلى الواجهة في تونس، مع تصاعد الغضب ضد تنظيم الإخوان وحركة النهضة.

وكشف سياسيون تونسيون، أن الحركة سمحت للتنظيمات المسلحة بالعمل العلني والمباشر بين2011 و2013 خلال فترة حكمها، وهي نفس الفترة التي تصاعدت خلالها هجرة الشباب التونسي إلى بؤر الصراع، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وأشارت دراسات دولية إلى أن الشباب التونسي هو الأكثر انضماما للتنظيمات الإرهابية وبؤر الصراع العالمية، كما طالب خبراء الأمم المتحدة المسؤولين التونسيين بالعمل على وقف التحاق التونسيين بهذه التنظيمات.

وأشارت دراسة أجراها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عام 2018 إلى أن المقاتلين التونسيين كانوا هم الفئة الأكبر للمقاتلين الأجانب المنخرطين في سوريا والعراق.

التونسيون طالبوا الرئيس قيس سعيد بالكشف عن كل ملفات فساد النهضة ومحاسبة عناصر تنظيم الإخوان المتورطين في الإرهاب والتخريب، فهل ينجح التونسيون في معركتهم ضد التنظيم؟.