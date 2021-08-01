سعد رمضان للفجر الفني: سعيد بنجاح حبيت.. وهذه خطتي المقبلة





طرح الفنان سعد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "حبّيت"، التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها عبر "يوتيوب".



الأغنية، التي حقّقت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات مازن ضاهر، ومن ألحان فضل سليمان؛ أمّا الكليب فمن إخراج حسين الشعلان.



وقال في تصريح خاص للفجر الفني إنه سعيد بنجاح العمل ومحبة الجمهور له فور سماعه مؤكدا على أنها اغنية جديدة عليه.



وأضاف أن خطته المستقبلية في طرح أعمال جديدة، ستكون بعد ثلاثة أشهر من بعد الآن حتى يعطي العمل الذي طرحه حقه في النجاح.

