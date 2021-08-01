الشروط والجوائز.. كل ما تريد معرفته عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم

المسابقة تضم 4 أفرع، على النحو التالي:

الفرع الأول:

حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن - بالترتيل - ومن الجنسين، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.



جوائز الفرع الأول:

يحصل الفائز الأول على 180 ألف جنيه.

يحصل الفائز الثاني على 120 ألف جنيه.

يحصل الفائز الثالث على 100 ألف جنيه.



الفرع الثاني:

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، من الجنسين، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.



جوائز الفرع الثاني:

يحصل الفائز الأول على 150 ألف جنيه.

يحصل الفائز الثاني على 100 ألف جنيه.

يحصل الفائز الثالث على 50 ألف جنيه.



الفرع الثالث:

حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.



جوائز الفرع الثالث:

يحصل الفائز الأول على 50 ألف جنيه.

يحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه.



الفرع الرابع:

حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12 عامًا.



جوائز الفرع الرابع:

يحصل الفائز الأول على 50 ألف جنيه.

يحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه.



جوائز تشجيعية:

بالإضافة إلى الجوائز المخصصة للأفرع الأربعة السابقة، فهناك 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع، بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ مليون جنيه، جوائزًا للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أبرز المعلومات عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف:- تقام المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم في الفترة من 11 ديسمبر 2021، حتى 15 ديسمبر 2021.- قيمة الجوائز التي تمنحها المسابقة مليون جنيه، تم اعتمادها من وزارة الأوقاف.- المشاركة في المسابقة من خارج مصر تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها وزارة الأوقاف للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية.- من المقرر الإعلان لاحقا عن ضوابط التقدم للمسابقة من داخل مصر.