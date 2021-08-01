محافظ القاهرة: تطوير مرافق البنية التحتية للمناطق التاريخية بالعاصمة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور د. راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية،





ترأس الاجتماعتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أنه تم عمل كشف لجميع مرافق البنية التحتية للمنطقة (مياه وصرف وكهرباء وتليفونات) عن طريق مركز معلومات شبكات المرافق تمهيدا لتطويرها.وناقش الاجتماع الخطط التنفيذية والبرنامج الزمنى لمشروع التطوير، وعملية التنسيق بين الجهات المعنية والخطوات اللازمة لتذليل أي عقبات.وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.ويشمل التطوير مناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين.