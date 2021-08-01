كارتيرون يحسم مستقبل بامبو مع الزمالك

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مصير كريم بامبو لاعب القلعة البيضاء المعار إلى البنك الأهلي.

مستقبل بامبو مع الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي آخر تطورات مستقبل كريم بامبو لاعب الأبيض المعار لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابع المصدر أن كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلي، عاد لحسابات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للعودة لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد.

ونجح كريم بامبو جناح الفريق الكروي الأول بنادي البنك الأهلي في تسجيل 6 أهداف مع فريقه الحالي خلال 18 مباراة شارك فيها في بطولة الدوري المصري.

وأتم المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون شاهد مباراة البنك الأهلي أمام النادي الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري المصري وتألقه ليدخل اللاعب في حسابات المدير الفني للفارس الأبيض.