وائل كفوري يعايد الجيش اللبناني برسالة محبة وتقدير





عايد الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ ​الجيش اللبناني​ الذي يصادف عيده اليوم الأول من أغسطس، وأطل وائل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب :"كل عيد وإنت الشرف والتضحية والوفاء. كل عيد وإنت حامي بلادي لبنان"، وأرفق منشوره بالعلم اللبناني.



متابعو الفنان وائل كفوري أعجبوا كثيراً بمعايدته الخاصة بالجيش اللبناني، وتركوا له الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، التي أرفقوها بقلوب حمر.



كما تمنوا من خلال تعليقاتهم الكثيرة، أن يحمي الله نجمهم المفضل، ولبنان وجيشه وشعبه، وتداولوا منشور وائل عبر صفحاتهم الخاصة.