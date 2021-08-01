إنتر ميلان يحطم آمال أتلتيكو مدريد في صفقة مارتينيز

حسم نادي إنتر ميلان الإيطالي مصير مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث كانت انتشرت مؤخراً أخبار بشأن رحيل اللاعب عن الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر إنتر التمسك بالنجم الأرجنتيني، ورفض عرض أتلتيكو مدريد بقيمة 50 مليون يورو، وبالتالي تتحطم آمال الفريق الإسباني في ضم لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الحالي.

وانضم “مارتينيز” للافاعي منذ عام ٢٠١٨ قدم أداء مميز في هذه الفترة، حيث سجل 49 هدفاً في 132 مباراة رسمية مع الفريق الإيطالي.