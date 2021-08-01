الأهلي يبدأ رحلة التخلص من الفهد الأسمر

بدأت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي في مرحلة تسويق النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع مستوى الأخير هذا الموسم.

ولم يظهر اللاعب النيجيري بالمستوى المطلوب منذ الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك بنهائي دوري ابطال افريقيا في النسخة قبل الماضية التي أقيمت نهاية نوفمبر الماضي على استاد القاهرة.

ويمتلك أجاي أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم أبرزها من الدوري الروسي والتركي .

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.