Advertisements

الأهلي يبدأ رحلة التخلص من الفهد الأسمر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements

بدأت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي في مرحلة تسويق النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع مستوى الأخير هذا الموسم.

 

ولم يظهر اللاعب النيجيري بالمستوى المطلوب منذ الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك بنهائي دوري ابطال افريقيا في النسخة قبل الماضية التي أقيمت نهاية نوفمبر الماضي على استاد القاهرة. 

 

ويمتلك أجاي أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم أبرزها من الدوري الروسي والتركي .

 

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

أخبار تهمك

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يستأنف علي حكم سبه لمحمد رمضان

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

06:00 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان