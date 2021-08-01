يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حسم التعاقد مع أحد نجوم سانتوس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن يوفنتوس حسم صفقة البرازيلي كايو جورج نجم سانتوس، حيث سينضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا إلى السيدة العجوز مقابل 3 ملايين يورو.

وأوضح فابريزيو رومانو أن الاتفاق بين مسئولي يوفنتوس ورويدا رئيس سانتوس في المراحل النهائية، حيث يعمل يوفنتوس على توقيع واستكمال جميع الأوراق في الأيام المقبلة وسيكون عقد النجم البرازيلي حتى عام 2026.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن عقد كايو جورج مع سانتوس ينتهي في ديسمبر المقبل.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي كانا ينافسان يوفنتوس على الصفقة قبل أن ينسحب ميلان مؤخرًا في حين فضل النجم البرازيلي التواجد في الدوري الإيطالي في الموسم المقبل لذا رفض العرض البرتغالي.