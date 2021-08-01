"بسبب الهجرة غير الشرعية".. مصرع شابين مصريين على سواحل تونس

وستصل الجثامين يوم الاثنين لتشيع الجنازة ودفنهم بمقابر العائلة بعزبة الطيور التابعة لقرية تطون بمركزاطسا



مطالبات الأهالي

وطالب الأهالي الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بالفيوم القبض علي سماسرة الهجرة الغير شرعية المتواجدين بمركز اطسا لتشجيع الشباب للسفر الي أروبا بطرق غير مشروعة مما يقعون ضحية لطمع هولاء السماسرة ويكونو طعم للأسماك في البحر المتوسط



من يحمي السماسرة

وقال أحد المواطنين بقرية من يحمي السماسرة ويوفر لهم الغطاء للاستمرار في سوق النخاسة وإزهاق أرواح الشباب بمركز اطسا وفقدان فلذات أبنائنا والضحك عليهم بثراء والسفر لجني الفلوس لتحقيق امنياتهم وأحلامهم

لقي شخصين مصرعهما من عزبة الطيور شرق التابعة للوحدة المحلية لقرية تطون التابعة لمركز شرطة اطسا بمحافظة الفيوم يدعي حسام عبد التواب عبدالغني، والآخر سامح رمضان محمودالعطلاوي، غرقا أثناء الهجرة الغير شرعية قبيلة سواحل دولة تونس أثناء الهجرة الغير شرعية متجهين إلى إيطاليا.وتعود الواقعة عندما أعلنت الهلال الأحمر التونسي بالعثور علي جثث أشخاص غرقوا إثر تحطم قاربهم قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، وأفاد الهلال الأحمر بأن خفر السواحل أنقذ أكثر من 150 شخصا والعثور علي جثث طافية علي سطح البحروأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا مهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي، وبالتفتيش علي محتوياتهم الشخصية لمعرفة هويتهم وجنسية كل متوفي وتبين معرفة شخصين من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم مركز اطسا بقرية تطون وهم يدعي حسام عبد التواب عبدالغني والآخر سامح رمضان محمودالعطلاوي وتم إبلاغ السفارة المصرية بدولة تونس،