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حملات بالجيزة لإزالة إشغالات المحال والمقاهي بالمراكز والأحياء

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت محافظة الجيزة، حملات موسعة بمراكز أوسيم والبدرشين ومنشأة القناطر وأبو النمرس وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وشمال وجنوب الجيزة لرفع اشغالات المحال والمقاهي المتعدية علي الطريق العام إستجابة لشكاوي المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل حملاتها على المقاهي والكافيهات المخالفة والغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية أو المتعدية علي الطريق العام مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين .

ولفت أن مركز البدرشين قام برفع إشغالات المقاهي والمحال بشوارع عمرو بن العاص و النيل السعيد و بورسعيد.

كما قام مركز ومدينة أبو النمرس بشن حمله إشغالات على المقاهي المخالفة بنطاق شبرامنت وطريق جسر الصليبه وداير الناحية وقريه طموه وشارع وسط البلد بطموه وشارع الغاز وتم مصادرة محتوياتها و الشيش الموجودة داخل تلك المقاهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

كما تم تحرير ١٤ محضر إشغال لورش ومحال بمنشأة القناطر للتعدي علي الطريق العام ورفع الإشغالات من كوبري الجلاتمة.

قام مركز ومدينة أوسيم بضبط وغلق ٤ مقاهي مخالفة للقانون تقدم الشيشة للمواطنين بشارعي مسجد الرحمن والمدينة المنورة أسفرت عن ضبط ورفع ١٠٥ شيشة وكرسي وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالفين.

وفيما يخص الأحياء فقد قام حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لإزالة كل ما يعيق حركة المواطنين وإشغالات المحال أسفرت عن التحفظ علي ٢٦ توك توك و ٩ تروسيكل بضائع بشوارع العشرين والشهيد أحمد حمدى وسوق على وشارع المساكن .

إلى جانب غلق وتحرير ١٣ محضر لمحال و ثلاجات مجمدات ومخازن ملابس لضبط عدداً من المخالفات لهم وهي عدم إعلان السعر وعدم وجود سجل صناعى و عدم وجود شهاده صحيه ومخالفات بيئية وأخري تتعلق بالسلامه العامة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع إدارة التموين و الطب البيطرى والشئون الصحية .

وقام حي الطالبية بشن حملات بشوارع الهرم و العريش و ضياء و المستشفي و حسن وإجراء كلبشة للسيارات المتعدية علي الجزيرة الوسطي بشارع ترسا .

بالإضافه إلي قيام حي العجوزة بشن حملات علي شوارع شاهين و وادى النيل و عبد المنعم سند و الإنشراح و بطئ محور ميت عقبة وقد تم ضبط مصنع حلويات بعقار يستغل المسافة الجانبية بشارع إسراء المعلمين بالاضافة إلي مصادرة الشيش من الكافيهات التى تقدم خدمة الشيشة بشوارع جول جمال و الرشيد وكلبشة سيارات أمام معارض السيارات بنطاق الحى تعرقل سير المشاة و الحركة المرورية . وإستجابة لشكاوي المواطنين تمكن حي شمال من ضبط وغلق ٤ مقهي تقدم الشيشة للمواطنين بقطاعي المنيرة الغربية والشرقية إضافه إلي قيام حي الهرم من رفع ٢٠ حاله إشغال متنوعه للمحال بمناطق منشأة البكاري وكفر غطاطي .
وقام حي جنوب الجيزة برفع إشغالات شوارع جسر الكنيسة والمجزر الألي بالمنيب وكلبشة السيارات المتعدية علي الطريق العام والأرصفه بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية

حملات بالجيزة لإزالة إشغالات المحال والمقاهي بالمراكز والأحياء
حملات بالجيزة لإزالة إشغالات المحال والمقاهي بالمراكز والأحياء
حملات بالجيزة لإزالة إشغالات المحال والمقاهي بالمراكز والأحياء
حملات بالجيزة لإزالة إشغالات المحال والمقاهي بالمراكز والأحياء

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