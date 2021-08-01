مستشارة الوزارة: مصر مؤهلة أن تكون واجهة هامة لـ "سياحة اليخوت"



وأشارت "سها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن هذا النوع من السياحة يدر دخل كبير، وما ينفقه سائح اليخوت يعادل ما ينفقه عدد كبير من السائحين، مضيفة أن سياحة اليخوت من السياحات المكلفة، وتستهدف فئة معينة وهم الأغنياء والأثرياء.





وأضافت أن مصر لديها من الإمكانيات ما يجعلها واجهة هامة لسياحة اليخوت، لافتة إلى أن القيادة السياسية كانت واعية جدا لأهمية وضع مصر في مصاف الدول التي من أكبر الواجهات العالمية في سياحة اليخوت، منوهة بأن وزارة النقل وهيئة الموانىء المصرية شركاء في هذا الملف.



قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن هناك اهتمام كبير من الدولة بسياحة اليخوت، حيث أنها من أنواع السياحة التي ترتبط بالرفاهية.