في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي
قررت
اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها الطارئ
اليوم ما يلي:
1_
تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء،
وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا.
2_
تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي
الأهلي.
3_تقديم
شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم
البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.
4_
تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع
الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.
5_
تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي
الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.
6_
تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم
القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.