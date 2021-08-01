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تنسيق الثانوية العامة يهبط إلى٢٣٠ بدلًا من ٢٣٥ بمحافظة القاهرة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٣٥ درجة الي ٢٣٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى، بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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مصر تنسيق الثانوية العامة الثانوية العامة التنسيق

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