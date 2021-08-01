بريطانيا تسجل 24470 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 24470 إصابة جديدة بكورونا اليوم مقابل 26144 أمس، كما سجلت 65 وفاة مقابل 71 أمس السبت.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن "46 مليونا و851145 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، وأن 38 مليونا و345841 شخصا تلقوا جرعتين".

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.