أسامة الأزهري يلتقي محافظ الشرقية لمتابعة جهود تنفيذ "حياة كريمة"

التقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمحافظة، وذلك في إطار اختيار "الأزهري" سفيرًا لمبادرة حياة كريمة.





حضر اللقاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق.





ورحب المحافظ بالدكتور أسامة الأزهري، مؤكًدا أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه.





وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعاليم الدين السمحة، وترسيخ قيم الإسلام السمحة والاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء وتقدم المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية عن شكره لمحافظ الشرقية لحسن الاستقبال، مؤكدا أنه يحمل وسام شرف اختياره سفيرًا لمبادرة حياة كريمة التي يشرف أن يكون خادمًا وداعمًا لأبناء الوطن.





وأوضح الأزهري أن المبادرة تركز على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لكل أهالينا في قرى مصر، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر.





وأكد ضرورة تحصين عقول الشباب وتعليمهم الدين الإسلامي الصحيح بأسلوب عصري ودمجهم للمشاركة في بناء الوطن خاصة في هذا الوقت الذي تتضافر فيه جهود الدولة للإرتقاء بكل الخدمات بجميع المحافظات من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتي تشمل كل القطاعات و الوزارات، لتمثل طوق النجاه للارتقاء بالفكر والهوية الثقافية وسط التحديات التي يمر بها العالم، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول أمناً واستقراراً بفضل وعي شعبها وتلاحمه مع قيادته السياسية والتي تسعى للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين.



