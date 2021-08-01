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بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الإثنين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021، علىمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الإثنين
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الإثنين

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