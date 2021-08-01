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معرض ديارنا: إقبال كبير من المواطنين.. "منتجاتنا متنوعة"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال حسن بدر، المشرف على معرض ديارنا، إن إقامة معرض ديارنا في العلمين أصبح من سمات المدينة، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على زيارة المعرض.

وأشار "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، إلى أن المعرض يضم 250 عارض على 3 مراحل، حيث أن كل مرحلة تضم نحو 80 عارض، مضيفا أن كل مرحلة من المراحل الثلاث تضم منتجات متنوعة ومختلفة عن المرحلة التي تسبقها.

ولفت المشرف على معرض ديارنا، إلى أن زوار معرض ديارنا لا يقتصرون على سكان مدينة العلمين، بل هناك زوار يأتون من محافظات وأماكن قريبة من العلمين.

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