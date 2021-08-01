مسعف يعثر على 75 ألف جنيه و3 تليفونات أثناء حادث في الفيوم "صور"

عثر مسعف في هيئة إسعاف الفيوم، على مبلغ مالى يقدر بحوالى 64 ألف و87 جنيها، وكروت شحن بقيمة 11 ألف 103 جنيها وأوراق خاصة بالمصاب و3 تليفونات محمولة، وذلك أثناء نقله مصاب في حادث على الطريق.



بلاغ بحادثr

تلقت مرفق أسعاف الفيوم، بلاغ crm بحادث على طريق القاهرة الفيوم، أمام قرية رحيم، وعلى الفور توجه المسعف محمد سمير عبدالحميد بالسيارة، ومحمود محمد على قائد سيارة الأسعاف رقم 1524 إلى مكان الحادث، وعقب وصولهما إلى المكان تبين حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ميكروباص.



أمانة مسعف

وأثناء نقل المصاب عثر المسعف وقائد السيارة على مبلع مالى يقدر بحوالى 64 ألف و87 جنيها، وكروت شحن بقيمة 11 ألف 103 جنيها وأوراق خاصة بالمصاب و3 تليفونات محمولة، فقاما بأخد الأشياء وتم ايداعها فى خزينة الأمانات فى هيئة الأسعاف بالفيوم، وتم ردها الى صاحبها عقب أستيفاقة بعد تلاقية العلاج اللزم.



إصابة شخص عقب عودة للمنزل

أصيب شخص يدعي مؤمن رجب بدوي يبلغ من العمر 39عاما ومقيم بقرية كفر محفوظ بمركز طامية إثر اصطدام سيارة أجرة"ميكروباص" بالموتسيكل آلذي يقوده أثناء عودتة للمنزل أمام قرية رحيم بطريق الفيوم القاهرة.



تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد ثابت مٱمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة تصادم سيارة أجرة"ميكروباص"بدراجة نارية وإصابة قائدها.



وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث المركز وتبين اصطدام سيارة أجرة ميكروباص خط الفيوم القاهرة بدراجة نارية وإصابة قائدها بإصابات خطيرة أمام قرية رحمي، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم لوجود اشتباة بارتجاج دماغي.

