الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدتين على مواطن بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بتعدى سيدتين على أحد الأشخاص بالقاهرة.



وقالت الوزارة في بيانها إنه في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" لسيدتين تقومان بالتنمر على أحد الأشخاص والتعدى عليه بالضرب بمنطقة المشهد الحسينى بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.



وأضافت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات فقد توصلت جهود وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية إلى تحديد مرتكبتى الواقعة، وضبطهما، وبمواجهتهما أقرتا بأنهما قامتا بالتعدى بالضرب على الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه بقصد المُزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.