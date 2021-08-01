مهندسو قضية قطار طوخ: شكرًا للنقابة فقد أصبح لنا "ضهر"





وعبر المهندسين عن كامل فخرهم لانتمائهم لنقابة المهندسين المصرية وقدموا الشكر للنقيب والأمين العام وفريق الدفاع من محاميي النقابة مشددين على أن وجود النقابة ومتابعتها لهم في حجز بنها أكد لهم أنهم ينتمون لنقابة محترمة وقوية وأن للمهندسين "ضهر" يستندوا عليه.



من جانبه أشار المهندس هانى ضاحى أن النقابة لايمكن ان تتاخر مطلقا عن مساعدة ابنائها المهندسين وعودة حقوقهم، لافتا أن من أهم أدورها المنوطة به هو الوقوف بجوار أبنائها لاستجلاء الحقائق.



وأشار إلي أن هناك عدة قضايا عمل عليها مجلس النقابة الحالي وتابعها عن كسب منها علي سبيل المثال لا الحصر قضية المهندس علي ابوالقاسم.



وأوضح ضاحى أن مدى الخبرات التى يتمتع بها الفنيين الموجودين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر علي قدر عالي من الكفائة كونهم على مستوى فنى عالى جدا، وكذلك المهندسين ممتازين وذو خبرات عالية.



ولفت نقيب المهندسين الى انه هناك مشكلة قديمة ومتراكمه يتعرض لها مرفق السكة الحديد الا وهى التعديات خاصة على حرم السكة الحديد واقتراب المنازل من السكة الحديد خاصة فى المناطق الريفية.



وأكد ضاحى أثناء المقابلة علي ان الموضوع يمشي في نصابه الصحيح فمن المنطقي ان يتم التحقيق في القضية ومعرفة الملابسات.



وطمئن النقيب المهندسون الحضور قائلا.. تفائلوا خيرا وتاكدوا ان الدور الاساسى لنا هو عدم ترك أى مهندس مظلوم دون الوقوف معه واعادة حقه"، مشددا أن النقابة لا تعقب علي احكام القضاء لكنها تؤازر ابنائها حتي تظهر الحقائق.



من جانبه أشار المهندس أحمد سعد ابراهيم مدير عام بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، انه تم القبض عليه يوم 19ابريل 2021 بسبب الحادثة، مشيرا الى انه كان منقولا من محافظة الاسكندرية من مدير عام غرب الدلتا الى ورشة أبو غاطس قبل وقوع الحادثة باربعة ايام.

مستطردا " واليوم انا فى النقابة لكى اقول ان نقابة المهندسين قامت بدور فوق الممتاز بالنسبة لى ولزملائى المهندسين، فلم تتخلى النقابة عنا وقامت بتعيين لجنة كاملة من المحامين للدفاع عني وعن زملائي وظلت تتابعنا سواء بالزيارات او بالدعم المعنوى او الدعم المادى"، مثمنا الدور الذى قاما به كلا من النقيب والمهندس حسن عبدالعليم امين عام النقابة، واصفا إياه بالجهود الخرافية اضافة الى دور لجنة الدفاع من قبل النقابة.



وقال " فوجود النقابة ومتابعتها لنا فى حجز بنها أكد لنا أننا ننتمى لنقابة محترمة جدا وقوية جدا وأن للمهندسين " ظهر ". وهذا كان موقف مشرفا لم أكن اتوقعه على المستوى الشخصى الا انه حدث بالفعل ومازالت تساعدنا لان القضية مازالت مستمرة، واشكر نقيب المهندسين على استقباله لنا بكل ترحاب وكذلك الامين العام وأؤكد لكل زملائى المهندسين ان ورائكم نقابة قوية لا تترك اعضائها ".



فيما أوضح المهندس احمد الخواجه مهندس ميكانيكا جرارات بالهيئة القومية للسكك حديد مصر بالمنطقة المركزية، انه تم القبض عليه فى 21 ابريل 2021 فى حادث القطار، ووجه الشكر لنقابة المهندسين على وقوفها خلفهم منذ بداية القضية، معبرا عن سعادته بعد أن اصبح للمهندسين ظهر يساندهم، قائلا " فبكل صراحة لم اكن اتخيل على المستوى الشخصى ان يحدث هذا من النقابة، وموقفها اعطانا دفعة معنوية قوية جدا وخاصة زيارة الامين العام والوفد القانونى لنا فى حجز بنها، ووقوفهم معنا فى جميع الجلسات واليوم جئنا لتوجيه الشكر للنقيب والامين العام ومجلس النقابة ".



وبنفس المشاعر وجه المهندس مصطفى رجب خليل مدير ادارة هندسة السكة بالقاهرة، الذى تم القبض عليه يوم 27 ابريل 2021 فى حادث القطار، الشكر لنقابة المهندسين التى وصفها بالكبيرة والعظيمة التى ساندتهم بكل قوة مقدمة لهم كافة اشكال الدعم. مشيرا الى ان زيارة وفد النقابة لهم فى حجز بنها كان لها الاثر الطيب والدفعة المعنوية الكبيرة لهم. مشددا على ان كل المهندسين المقبوض عليهم مظلومين وليس لهم اى ذنب فى وقوع الحادث، وهو ما سوف يثبته التقرير الفنى فكل المهندسين يقومون بدورهم على الوجه الاكمل دون اى وجه تقصير او اهمال.



وتعود احداث قضية قطار طوخ 949 والذي وقعت منتصف ابريل 2021 حيث تم اتهام ثماني مهندسين علي اثر الحادث خرج منهم اربعة وظل اربعة اخرون قيد التحقيقات وحاليا ينتظر المهندسون الاربعة التقرير الفني للجنة السباعية لبيان الاسباب والملابسات الفنية.

استقبل المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، مهندسو حادث قطار "طوخ" الذي وقع في أبريل الماضي، وأسفر عن انقلاب عدد من عربات القطار.وشهد اللقاء المهندس حسن عبد العليم الأمين العام والمهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي وأمين صندوق المساعد.