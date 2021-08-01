استشاري نفسي يكشف عن أسباب العنف الأسري (فيديو)

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، سبب العنف الأسري الذي أدى إلى ظهور عدد من جرائم القتل بين الأزواج مؤخرا في المجتمع المصري.



وأضاف "فرويز"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج “مساحة حرة”، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العنف في العلاقات الزوجية هي واحدة من ضمن عدد من المشكلات التي ظهرت في المجتمع مثل ارتفاع نسبة الطلاق والإلحاد والاضطرابات الجنسية.



وأوضح استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن العنف الأسري أمر دخيل على المجتمع المصري، حيث كان العنف الأسري متواجد في العالم كله؛ لا سيما بريطانيا وأمريكا، في حين أن الشخصية المصرية طالما تميزت بالهدوء، ودائمًا ما كنا نصفها بالشخصية النهرية، التي تتميز بالخير والحب والسلام.

