فايز السعيد يفجع بوفاة والده.. ونجوم الفن يؤازرونه





أعلن الفنان الإماراتي ​فايز السعيد​ وفاة والده بعد صراع مع المرض عبر منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وكتب : "والدي في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له"



وتعرض والده لوعكة صحية الشهر الماضي، كشف عنها الفنان لكنه لم يفصح عن تفاصيلها، مكتفياً بطلب الدعاء لوالده بالشفاء خلال الفترة الماضية.



وتقدم العديد من النجوم بواجب العزاء منهم الفنانة ​بلقيس​ التي كتبت :لا حول ولا قوة الا بالله عظم الله اجركم وجعلها ربي اخر الاحزان



الفنانة ​يارا​ علقت: ألف رحمة ونور على روحه.. عظّم الله أجركم والله يصبّركم



الاعلامية ​لجين عمران​ : الله يعظم لكم الأجر و يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته و يصبر قلوبكم



الممثل ​عبدالله بوشهري​: عظم الله اجرك و ان شالله اخر الاحزان



الفنانة فيفيان مراد: خبر بيوجّع … البَي غالي … ما فيه غير الصلا … الله يرحم روحو يا فايز و يصبّر قلوبكن يا حبيبي



الفنان ​عيضة المنهالي​: إنا لله و إنا إليه راجعون .. أحسن الله عزاكم بو حمدان .. و أحسن الله عزا العائلة الكريمة



الفنانة ​داليا مبارك​: عظم الله اجركم انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم الوالد ويتغمد روحه الجنه.