Advertisements

فايز السعيد يفجع بوفاة والده.. ونجوم الفن يؤازرونه

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أعلن الفنان الإماراتي ​فايز السعيد​ وفاة والده بعد صراع مع المرض عبر منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وكتب : "والدي في ذمة الله انا لله وانا اليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له"

وتعرض والده لوعكة صحية الشهر الماضي، كشف عنها الفنان لكنه لم يفصح عن تفاصيلها، مكتفياً بطلب الدعاء لوالده بالشفاء خلال الفترة الماضية.

وتقدم العديد من النجوم بواجب العزاء منهم الفنانة ​بلقيس​ التي كتبت :لا حول ولا قوة الا بالله عظم الله اجركم وجعلها ربي اخر الاحزان

الفنانة ​يارا​ علقت: ألف رحمة ونور على روحه.. عظّم الله أجركم والله يصبّركم

الاعلامية ​لجين عمران​ : الله يعظم لكم الأجر و يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته و يصبر قلوبكم

الممثل ​عبدالله بوشهري​: عظم الله اجرك و ان شالله اخر الاحزان

الفنانة فيفيان مراد: خبر بيوجّع … البَي غالي … ما فيه غير الصلا … الله يرحم روحو يا فايز و يصبّر قلوبكن يا حبيبي

الفنان ​عيضة المنهالي​: إنا لله و إنا إليه راجعون .. أحسن الله عزاكم بو حمدان .. و أحسن الله عزا العائلة الكريمة

الفنانة ​داليا مبارك​: عظم الله اجركم انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم الوالد ويتغمد روحه الجنه.

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يستأنف علي حكم سبه لمحمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 4 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 13 ساعة

في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

06:00 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان