Advertisements

إحالة 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية بقضية نجع سالم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم، أوراق 8 متهمين إلى المفتي وتحديد جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي في اعدامهم ونظر محاكمة ثلاثة متهمين آخرين في قضية نجع سالم.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا، بمصرع كلا من شحات محمد محمد خلف، 50 سنه، وشقيقه حماده 43 سنه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بقرية نجع سالم بنجع حمادي، حيث تبين قيام الشقيق الاصغر للمجنى عليهما بمعاكسة احدى الفتيات بالقرية وقام والد الفتاة واشقاؤها واقاربهم وهم عادل.ا، ونجليه ايمن، وكرم، وابن عمهما هانى.ا، وثلاثه اخرين من اقاربهم بتشكيل مجموعة وذهبوا لمنزل الشاب لينتقموا منه الا انه نجح فى الهروب.

فقام اقارب الفتاه بتكسير محلات تجارية ملك المجنى عليهما ثم الاعتداء عليهما بالضرب بالشوم والأسلحة البيضاء وتركوهما جثتين هامدتين، وتمكنت قوات الامن، من ضبط جميع المتهمين والاسلحه المستخدمه فى الحادث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجع سالم نجع حمادي مصر فضيلة المفتي

أخبار تهمك

في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يستأنف علي حكم سبه لمحمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أبرز وأهم الأخبار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في محافظة قنا

إحالة أوراق شقيقين إلى المفتي لاتهامهما بقتل عامل وإصابة آخرين في قنا

جنايات نجع حمادي تقضي بإحالة أوراق المتهمة بذبح "شروق وشهد" إلى مفتي الجمهورية

"المؤبد" لـ 6 متهمين بقتل مواطن وإصابة 5 آخرين في قنا

ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل شقيقين بنجع حمادي

مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة في نجع حمادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

06:00 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان