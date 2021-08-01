إحالة 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية بقضية نجع سالم

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم، أوراق 8 متهمين إلى المفتي وتحديد جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي في اعدامهم ونظر محاكمة ثلاثة متهمين آخرين في قضية نجع سالم.



تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا، بمصرع كلا من شحات محمد محمد خلف، 50 سنه، وشقيقه حماده 43 سنه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بقرية نجع سالم بنجع حمادي، حيث تبين قيام الشقيق الاصغر للمجنى عليهما بمعاكسة احدى الفتيات بالقرية وقام والد الفتاة واشقاؤها واقاربهم وهم عادل.ا، ونجليه ايمن، وكرم، وابن عمهما هانى.ا، وثلاثه اخرين من اقاربهم بتشكيل مجموعة وذهبوا لمنزل الشاب لينتقموا منه الا انه نجح فى الهروب.



فقام اقارب الفتاه بتكسير محلات تجارية ملك المجنى عليهما ثم الاعتداء عليهما بالضرب بالشوم والأسلحة البيضاء وتركوهما جثتين هامدتين، وتمكنت قوات الامن، من ضبط جميع المتهمين والاسلحه المستخدمه فى الحادث.