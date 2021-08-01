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المحافظ ومدير الأمن يتفقدان حريق عزبة خير الله في مصر القديمة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الحريق الذي نشب بمطلع عزبة خيرالله أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة، بقطعة ارض فضاء وامتد الحريق إلى بعض العقارات وجارى الإطفاء دون اصابات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة عزبة خير الله وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

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