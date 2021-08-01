هدية فارهة في عيد ميلاد المهرة البحرينية تثير الجدل





احتفلت الممثلة المهرة البحريينة بعيد ميلادها الـ30 مع أصدقائها وأقاربها في حفلٍ كبير نظمته بطريقة استعراضية تخللها وصلة لراقصة شرقية وعازفة ساسكفون بحضور دي جي أشعل الحفلة بباقة من اشهر الاغنيات.



واستعرضت المهرة البحرينية الهدايا التي تلقتها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها سيارة رولز رويس‎الفاخرة التي كانت داخل المنزل.



وتبين أنها هي من اشترتها لنفسها في عيد ميلادها وتقدر بالملايين مما صدم المتابعين الذين أكدوا انها أنفقت مبالغ كبيرة جدا على عيد ميلادها.