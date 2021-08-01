صحة الإسماعيلية: بدء استخراج شهادات لقاح كرونا للمسافرين

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، ان مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد، ومكتب صحة القصاصين والتي بدأت استخراجها اليوم لأحد أبناء المحافظة المسافرين للخارج كشهادة معتمدة بالحصول على اللقاح بنظام كودQR.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.



كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كوروناوأشار مجاهد إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

