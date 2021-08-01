Advertisements

صحة الإسماعيلية: بدء استخراج شهادات لقاح كرونا للمسافرين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، ان مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بالإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد، ومكتب صحة القصاصين والتي بدأت استخراجها اليوم لأحد أبناء المحافظة المسافرين للخارج كشهادة معتمدة بالحصول على اللقاح بنظام كودQR.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال ١٢٦ مكتب مخصص لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كوروناوأشار مجاهد إلى أنه جار الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر شهادات تطعيم كورونا المسافرين للخارج الاسماعيلية

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 14 ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يبدأ رحلة التخلص من الفهد الأسمر

منذ نصف ساعة

يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

صحة الدقهلية تكشف قيمة شهادات تطعيم لقاح كورونا بـ 8 مراكز

كل ما تريد معرفته عن استخراج شهادات تلقي لقاح كورونا

بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا في بورسعيد

صحة قنا: اعتماد 3 مكاتب لاستخراج شهادات تلقي لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان