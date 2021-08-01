سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء (فيديو)

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن بيان القوات المسلحة اليوم حول مقتل 89 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، يأتي تأكيدا على استمرار عمليات تأمين الحدود في سيناء.



وأضاف "فرج" خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة ما زالت مصرة على مكافحة الإرهاب بعد حالة من الكمون في صفوف العناصر الإرهابية.



وتابع أنه بعد مرحلة الكمون من الوارد أن تتم عمليتين صغيرتين لإثبات وجودهم، مشيرا إلى أن وجود أجهزة لاسلكي وطائرة درون ضمن المضبوطات يؤكد أن الإرهابيين يواصلون السعي لاستقدام المعدات الحديثة.



وأكد الخبير الاستراتيجي أن ما أعلنه المتحدث العسكري من ضبط مزارع مخدرات يأتي في إطار التمويل الذي تحتاجه العاصر الإرهابية في ظل تجفيف مصادر التمويل الأخرى.

