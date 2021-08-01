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ثروت الخرباوي: الإخوان استغلوا الإسلام لتوجيه الأشخاص (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية الأساس لديها العمل السري وليس العمل العام المفتوح، حيث أن الذي يعمل في الظلام من الصعب أن يعمل في النور، وجماعة الإخوان استغلت الإسلام لتوجيه الأشخاص.

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تعرف النور في عملها ولكنها دائمًا ما تعمل في الظلام في العمل التنظيمي الخفي أو السري، مشيرًا إلى أنه حتى عندما قررت جماعة الإخوان العمل في العمل العام المفتوح من خلال النقابات فشلت فيه، حيث أن المؤسسات كانت تُدار لمصلحة الجماعة وليس للمصلحة العامة للدولة.

وتابع: "جماعة الإخوان في تونس عطلت المحكمة الدستورية حتى تتمكن من السيطرة عليها، لكن جاء الرئيس قيس سعيد وأفسد مخططاتهم بحل البرلمان وإقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد كل سلطات مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه".

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مصر ثروت الخرباوي الاسلامي الاخوان المسلمين الاخوان

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