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فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحي كورونا في الاتحاد الأوروبي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأحد 1 أغسطس أن شركتي Pfizer وModerna رفعتا أسعار لقاحي كورونا في أحدث عقود التوريد للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن أجزاء اطلعت عليها من العقود إن السعر الجديد للقاح Pfizer بلغ 19.50 يورو بما يُعادل 23.15 دولار للجرعة بالمقارنة مع 15.50 يورو من قبل.

وبلغ سعر لقاح Moderna 25.50 دولار للجرعة ارتفاعا من 19 يورو في أول صفقة توريد ولكنه ظل أقل من السعر المتفق عليه من قبل وهو 28.5 دولار بسبب زيادة حجم الطلبية وفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مسؤول على صلة بالأمر.

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