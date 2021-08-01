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ثروت الخرباوي: "الغنوشي" تلقى تمويلات ضخمة ومتوقع القبض عليه (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس يعرف باسم "كتيبة جنود الخلافة"، مشيرًا إلى أن هناك كشوفا بأسماء وهمية في قضية تمويل حزب النهضة في تونس مصدرها التنظيم الدولي للإخوان في لندن.

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة تلقى تمويلات ضخمة من الخارج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أحدث خلافات ضخمة داخل الحزب؛ حيث أن رفيق عبد السلام زوج نجلة الغنوشي عقد مؤتمرا صحفيا يتهم فيه الأخير بتعطيل الحياة السياسية في تونس.

وأشار المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أنه يتوقع أن يتم القبض على راشد الغنوشي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر يترتب عليه نشوب مواجهات دموية بين الشعب التونسي والإخوان.

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