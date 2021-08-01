Advertisements

استشاري نفسي عن المشاكل الأسرية: ارتفاع درجة الحرارة السبب

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، إن ارتفاع حرارة الجو يكون له سبب في هياج الشخص، ومن الممكن أن تتسبب في مشكلات بين الزوجين، مشيرًا إلى أن التدخلات الأسرية تتسبب أيضًا في مشكلات زوجية، خاصة وأن التدخلات الأسرية تتسبب في مشكلات زوجية، ولذلك نطالب الأسر بترك الزوجين، وعدم التدخل.

وأضاف "فرويز"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن السبب وراء ظهور تلك المشاكل هو دخول ثقافات غريبة لمجتمع دائمًا وأبدًا حين تدخل الثقافات الغريبة على أحد المجتمعات، لا بد من ظهور بعض الاضطرابات على أفراده، لأنه غالبًا ما نستخلص الشيء الأسوأ من أي ثقافة دخيلة، مما يؤدي إلى فقدان الهوية.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أننا نمر حاليًا بما يسمى مرحلة المسخ الثقافي، وما يحدث الآن من حوادث هو إشارات، موضحًا أنه إذا أهملنا الوضع الثقافي والهوية سوف يتفاقم الأمر للأسوأ، لافتًا إلى أن البعض لا يفهم معنى الزواج، وأن الزواج مبني على المودة والرحمة والبعض لا يفهم ذلك".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يبدأ رحلة التخلص من الفهد الأسمر

منذ 36 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ أقل من ساعتين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان