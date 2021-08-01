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آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:03 م
الفنانة دلال عبدالعزيز
الفنانة دلال عبدالعزيز
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الفنانة دلال عبدالعزيز ، عانت من مشاكل صحية كبيرة منذ الإعلان عن إصابتها وزوجها الراحل سمير غانم بفيروس كورونا، منذ أكثر من 3 أشهر.

الفنانة دلال عبدالعزيز

وتصدرت الفنانة دلال عبدالعزيز تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد، الموافق الأول من أغسطس 2021، عقب تداول عدة تفاصيل بشأن حالتها الصحية.

مرض الفنانة دلال عبدالعزيز

وخضعت الفنانة دلال عبدالعزيز للعديد من الإجراءات العلاجية بإحدى مستشفيات القاهرة، رغم شفائها من الإصابة بكورونا، إلا أن مضاعفات المرض لاتزال تؤثر على صحتها.

شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

وتداولت بعض المواقع شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز منذ أيام قليلة، ما زاد استياء أسرتها، ليخرج الإعلامي الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا ابنتها، ويكذب الخبر قائلاً: "الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل".

نفي أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية 

ونفى رامي رضوان شائعة حضور الفنانة دلال عبدالعزيز جنازة زوجها الراحل سمير غانم، حيث أكدت أسرتها أنها لم تعرف خبر وفاة زوجها إلى الآن.

تطورات الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة احتياج الفنانة دلال عبدالعزيز لعملية زراعة رئة، وسط رفض كبير من أسرتها على إجراء تلك الجراحة.

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