نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة بنسبة 109 % خلال النصف الأول

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 937 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة109 بالمئة ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي أصدرت فيه 447 رخصة جديدة.





وبلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في الدائرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 21.266 رخصة،وخلال الربع الثاني ازداد عدد الرخص الجديدة إذ بلغت 455 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 إذ تم تسجيل 88 رخصة حينذاك، وترجع المؤشرات الاقتصادية لتأثر التجارة في الإمارة بذروة انخفاضها جراء آثار جائحة كورونا المستجد.





وبحسب البيانات الصادرة من إدارة الشؤون التجارية عن الربع الثاني، شكلت الرخص التجارية النصيب الأكبر من الرخص الجديدة بنسبة 55.7 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، تليها المهنية بنسبة 42.3 بالمئة من الإجمالي، والصناعية نحو 2 بالمئة ، وفيما يتعلق بالشكل القانوني شكلت المؤسسات الفردية 53.3 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25 بالمئة، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 14 بالمئة، تلتها شركات الأعمال المدنية بنسبة 4.8 بالمئة، أما الرخص العادية فقد بلغت 80.4 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، و بلغ عدد رخص العمل من المنزل "رخصة الغد" 131 رخصة بنسبة 14 بالمئة مقابل 30 رخصة تاجر افتراضي بنسبة 3.2 بالمئة.





و أشار الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى أن استمرار النمو في الرخص التجارية بعد المرحلة الأولى من انتشار الجائحة تحقق بفضل حزمة الإجراءات الحكومية وتقديم عدد من الحوافز والمزايا التجارية التي أطلقتها الجهات الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي ولضمان استمرارية النشاط التجاري، ما انعكس إيجابياً في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.