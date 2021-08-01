Advertisements

نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة بنسبة 109 % خلال النصف الأول

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 937 رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة109 بالمئة ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي أصدرت فيه 447 رخصة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في الدائرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 21.266 رخصة،وخلال الربع الثاني ازداد عدد الرخص الجديدة إذ بلغت 455 رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 إذ تم تسجيل 88 رخصة حينذاك، وترجع المؤشرات الاقتصادية لتأثر التجارة في الإمارة بذروة انخفاضها جراء آثار جائحة كورونا المستجد.

وبحسب البيانات الصادرة من إدارة الشؤون التجارية عن الربع الثاني، شكلت الرخص التجارية النصيب الأكبر من الرخص الجديدة بنسبة 55.7 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، تليها المهنية بنسبة 42.3 بالمئة من الإجمالي، والصناعية نحو 2 بالمئة ، وفيما يتعلق بالشكل القانوني شكلت المؤسسات الفردية 53.3 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25 بالمئة، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 14 بالمئة، تلتها شركات الأعمال المدنية بنسبة 4.8 بالمئة، أما الرخص العادية فقد بلغت 80.4 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة المصدرة، و بلغ عدد رخص العمل من المنزل "رخصة الغد" 131 رخصة بنسبة 14 بالمئة مقابل 30 رخصة تاجر افتراضي بنسبة 3.2 بالمئة.

و أشار الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إلى أن استمرار النمو في الرخص التجارية بعد المرحلة الأولى من انتشار الجائحة تحقق بفضل حزمة الإجراءات الحكومية وتقديم عدد من الحوافز والمزايا التجارية التي أطلقتها الجهات الحكومية للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأداء الاقتصادي ولضمان استمرارية النشاط التجاري، ما انعكس إيجابياً في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

أخبار تهمك

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ رحلة التخلص من الفهد الأسمر

منذ 34 دقيقة

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و نصف

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان