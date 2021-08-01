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"الأرصاد" تحذر من طقس الغد.. وتوجه نصيحة للمواطنين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:13 م
حالة الطقس
حالة الطقس
مارينا بشارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، وتشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون حار رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، كما تشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية من جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين فهي كالتالي: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
"الأرصاد" تحذر من طقس الغد.. وتوجه نصيحة للمواطنين
"الأرصاد" تحذر من طقس الغد.. وتوجه نصيحة للمواطنين

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