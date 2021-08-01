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انقطاع مفاجئ للكهرباء عن مدينة الغردقة بالكامل

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:13 م
انقطاع الكهرباء- أرشيفية
انقطاع الكهرباء- أرشيفية
محمد طه
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شهدت مدينة الغردقة، انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي، اليوم الأحد.

ورجّح أحد المسؤولين بقطاع كهرباء الصعيد، أن يرجع هذا الانقطاع المفاجئ لجهد الأحمال، نتيجة الأحوال الجوية.
وأضاف المصدر أنه جار تحديد العطل، وإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لمدينة الغردقة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفقد مصنع "تياج ماش"، والذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا، وذلك على رأس وفد يضم كل من، أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وسامي عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وألكسندر لوكشين النائب الأول لرئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية رئيس مجموعة "آتوم ستروي إكسبورت" (ASE) الممثلة لقسم الهندسة في "روسآتوم" والمقاول الرئيسي المنفذ لمشروع الضبعة النووي، وأليكسي فيرابونتوف نائب رئيس الهيئة الفيديرالية للرقابة البيئية والتقنية والنووية "روستيخ نادزور" في روسيا، وأندريه تريفونوف المدير العام لمصنع "تياج ماش"، وأعضاء مجموعات وفرق عمل من قسم الهندسة لـ "روساتوم" وهيئة المحطات النووية.

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مصر انقطاع الكهرباء الكهرباء الفجر الغردقة

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