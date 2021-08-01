رئيس تعمير سيناء: بدء استكمال مشروع التنمية المتكاملة





وتم إضافة عدد 4 تجمعات أخرى لإقامتها ضمن المشروع ليضم 17 تجمعًا بدلًا من 13 تجمعًا تم تنفيذها بشمال سيناء في كل من نخل والحسنة وبئر العبد، حيث يضم كل تجمع المنازل البدوية ومرافق الخدمات والأراضي والصوب الزراعية لزراعة الخضر والفاكهة والأشجار المثمرة والنخيل إلى جانب المزارع السمكية ومزارع تربية الأغنام والماعز.



وأكد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن المشروع يحتوى على 490 فدانا من الأراضي الزراعية تقام عليها الزراعات المكشوفة و245 صوبة زراعية للخضر وزراعة أشجار النخيل على مساحة 18 فدانا وأشجار أخرى مثمرة إلى جانب المزارع السمكية ومزارع تربية الأغنام والماعز.



وأضاف ناجى، انه هناك عائد اقتصادى لها يستخدم في النهوض بالمناطق المقامة بها وتوفير المزيد من فرص العمل لأهالى التجمعات وزيادة متوسط الدخل وتحسين مستوى المعيشة ورفع المستوى الاقتصادي للسكان وتقليل النفقات المعيشية إلى جانب العائد الاجتماعى من خلال النهوض بالمواطن السيناوى ورفع المستوى التعليمى والصحى والحفاظ على البيئة.



وأشار رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، انه تم إنشاء عدد 13 تجمعا زراعيا في محافظة شمال سيناء، بمناطق الرواق وصدر الحيطان، والمليز، والهاربة، وأبو المراحيل، والمتمني، وبئر بدا والكونتيلا 2 والكونتيلا 3 والكونتيلا 4 والكونتيلا 5 والنثيلة ووأم الخرز بتكلفة بلغت 62.207 مليون جنيها حتى خطة العام الماضى، أضيفت إليها 40.037 مليون جنيها أخرى في الخطة الجديدة بعد اضافة عدد 4 تجمعات إلى التجمعات القائمة ليصبح الاجمالى 17 تجمعا في شمال سيناء.



قال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، اليوم الأحد، إنه تم رصد 80 مليون جنيهًا في الخطة الجديدة للمنطقة لاستكمال مشروع التنمية المتكاملة الجارى تنفيذها في سيناء لدعم عمليات التنمية الشاملة والمستدامة على أرضها.