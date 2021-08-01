"الصحة" تعلن بدء تلقي علاج الضمور العضلي بمعهد ناصر (تفاصيل)

قالت الدكتورة مي حسين عضو اللجنة العلمية العليا للضمور العضلي، إن التواصل مع اللجنة لعلاج الحالات عبر الخط الساخن برقم 106 وتسجيل البيانات وأهمها عنوان السكن.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع تسجيل العنوان يتم توجيه المريض مباشرة للعيادة القريبة منه التي تستقبل حالات الضمور العضلي مؤكدة وجود 24 عيادة تغطي معظم المحافظات.



وتابعت أن المريض منذ وصوله يتم فحصه إكلينيكا وفور التاكد من أنه مريض ضمور عضلي يتم عمل التحاليل والآشعات اللازمة وكل ذلك بالمجان وفقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت أنه يتم تحديد مدى القابلية للعلاج الجيني وعلى ضوء ذلك يتم التوجيه إلى المركز في القاهرة تلقي العلاج الجيني أو تحديد وسيلة العلاج المناسبة خاصة أن العلاج الجيني يصلح حتى سن سنتين فقط.

