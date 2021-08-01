Advertisements
ريهام أيمن تستمتع بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر
الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:18 م
مي مرسي
Advertisements
تألقت الفنانة ريهام أيمن من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفيو.
وظهرت "أيمن" بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت الكاش مايوه على شاطئ البحر، واعتمدت في تسريحة شعرها على الملموم مما آثار إعجاب جمهورها.
وكانت آخر أعمال ريهام أيمن مشاركتها في مسلسل "العراف" مع عادل إمام وعدد من الفنانين وحقق العمل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.
وظهرت "أيمن" بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت الكاش مايوه على شاطئ البحر، واعتمدت في تسريحة شعرها على الملموم مما آثار إعجاب جمهورها.
وكانت آخر أعمال ريهام أيمن مشاركتها في مسلسل "العراف" مع عادل إمام وعدد من الفنانين وحقق العمل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements