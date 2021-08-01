ريهام أيمن تستمتع بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر

تألقت الفنانة ريهام أيمن من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفيو.



وظهرت "أيمن" بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت الكاش مايوه على شاطئ البحر، واعتمدت في تسريحة شعرها على الملموم مما آثار إعجاب جمهورها.



وكانت آخر أعمال ريهام أيمن مشاركتها في مسلسل "العراف" مع عادل إمام وعدد من الفنانين وحقق العمل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.