أفشة يتوج بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا

توج محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" اختيار هدف أفشة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بحسب تصويت الجماهير.

وسجل أفشة هدف الأهلي الثاني في مرمى فيتا كلوب بالمباراة التي جرت على ملعب الأخير والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثية نظيفة.

وكتب كاف عبر حسابه بتويتر :"هدف أفشة في مرمى فيتا كلوب يفوز بجائزة الأفضل لعام 2020-2021".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.