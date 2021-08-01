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عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه الإعلامي أحمد شوبير تحذيرًا إلى لاعبي منتخب مصر لكرة اليد قبل مباراته المقبلة الهامة أمام نظيره ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي منتخب مصر مع ألمانيا بعد غد الثلاثاء في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعدما حل الفراعنة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"من دلوقتي اهه بحذر من منتخب المانيا في كرة اليد فريق قوى جدا محتاج تركيز شديد طول المباراه وتوفيق عالي لحراس مرمانا".

وأضاف :" احنا احسن ان شاء الله بس المهم التركيييييييز وقولوا يااااارب"

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