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"هقف قدام ربنا لوحدي".. تعليق صارم من عمر كمال على رفض والدته غنائه أمام الراقصات

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شوق الإعلامي نزار الفارس، جمهوره لحلقته مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك من خلال مشاركته برومو الحلقة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "كمال" في الفيديو أثناء اتصاله بوالدته ليسألها عن رأيها في غنائه أمام الراقصات لترد بصرامة قائله أنها ترفض ذلك ليرد عليها قائلا: "هقف قدام ربنا لوحدى وهشيل شيلتي".

ومن المقرر عرض حلقة نزار الفارس، مع عمر كمال يوم الجمعة المقبلة في حلقة خاصة من برنامج "مع الفارس".

يذكر أن عمر كمال آثار الجدل الفترة الأخيرة، بسبب مشاجرة حدثت بينه وبين حمو بيكا عقب حلقته مع الإعلامي عمرو أديب.

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