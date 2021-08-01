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أحمد شيبة يقرر اقتحام مجال التمثيل في رمضان 2022

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن قراره دخول مجال التمثيل، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة لسنوات عدّة، ويعكف حاليا على ترتيبات دخوله المجال في الوقت الحالي.

وقال شيبة خلال تصريحات إعلامية إنه سيشارك بإحدى الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، وأعلن تلقيه أعمالا سينمائية ودرامية.

كما استطرد حديثه بعلمه الجيد بأهمية وصعوبة التمثيل، فالتمثيل يُخدّم على نجاح المطرب ويساعد في انتشاره.

وتابع شيبة، أنه يستعد في الفترة الحالية لطرح أكثر من أغنية، بعدما أجل طرح أغنيته الجديدة “أنا مش فاضيلكم”، بسبب وفاة ابن شقيقه أول أيام عيد الأضحى الماضي.

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