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الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة 42 درجة فى الظل (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام الـ6 المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الوقت ترتفع فيه الحرارة بشكل ملحوظ وخاصة في شهري 7 و8، هما أشد أوقات فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الصيف يتبقى منه شهر ونصف فقط.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الموجة شديدة الحرارة تستمر - بحسب الخرائط - حتّى الأسبوع المُقبل؛ لتصل درجة الحرارة في الظل بالقاهرة إلى 42 درجة، ناصحًا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتخفيف الملابس.

وتابع شاهين أنّ الكثير من أنحاء العالم ترتفع فيها درجات الحرارة الآن مع ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح، مشيرًا إلى أن مصر قد تصل درجة الحرارة المحسوسة بها إلى 44 درجة.

وقال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن فرص سقوط الأمطار هو وضع موجود في إثيوبيا ونتيجة ارتفاع الفاصل المداري بين مصر والسودان يتسبب في وجود سحب على البحر الأحمر وسقوط أمطار على أغلب الأنحاء، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ستستمر حتّى الأحد المقبل.

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