ننشر تفاصيل أعمال ترميمات الجارية في معابد الكرنك ومعبد الأقصر

قال غريب سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلي للآثار، أن أعمال الترميمات الجارية في معابد الكرنك أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جاري العمل على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة والبالغ عددها ١٣٤ عمودًا وارتفاع كل واحد منها نحو ٢٠ مترًا.



إضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، وشملت أعمال الترميم أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

وأضاف أنه جاري أيضا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة في معبد الأقصر والأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.