Advertisements

ننشر تفاصيل أعمال ترميمات الجارية في معابد الكرنك ومعبد الأقصر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال غريب سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلي للآثار، أن أعمال الترميمات الجارية في معابد الكرنك أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جاري العمل على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة والبالغ عددها ١٣٤ عمودًا وارتفاع كل واحد منها نحو ٢٠ مترًا.

إضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، وشملت أعمال الترميم أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

 وأضاف أنه جاري أيضا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة في معبد الأقصر والأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معبد الاقصر معابد الكرنك مصر ترميمات الاقصر ترميم الاثار الاقصر الاثار

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

منذ 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب: المتحور دلتا سيصل مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزيري: الانتهاء من أعمال ترميم "الأخ منو وخونسو" في معابد الكرنك

"العناني" و"المشاط" يفتتحان معبد الأوبت في الكرنك بعد انتهاء ترميمه

تعرف على "خونسو" الذي اعتنى به المصريون عبر العصور (فيديو)

السياحة والآثار تعلن ما تم إنجازه من ترميمات في معابد الكرنك خلال عام

تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لطريق الكباش استعدادًا لافتتاحه (صور)

"تطوير مسارات ورفع كفاءة" ننشر استعدادات افتتاح طريق الكباش بالأقصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

07:49 م

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

07:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان