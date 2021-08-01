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العيادات المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

الأحد 01/أغسطس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
واس
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 قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 266 مستفيداً خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021 م.

وراجع عيادة الطوارئ 31 مستفيدا، وعيادة الباطنية 150 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان، وعيادة الصحة الإنجابية 16 حالة، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 8 أفراد، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 218 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.

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