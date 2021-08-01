العيادات المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 266 مستفيداً خلال أسبوع

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 266 مستفيداً خلال المدة من 8 إلى 14 يوليو 2021 م.





وراجع عيادة الطوارئ 31 مستفيدا، وعيادة الباطنية 150 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف شخصان، وعيادة الصحة الإنجابية 16 حالة، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 8 أفراد، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد.





وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 218 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.



