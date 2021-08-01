Advertisements

ريا أبي راشد تستمتع بالأجواء الصيفية على الشاطئ

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، في أحدث ظهور لها من حمام السباحة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أبي راشد" مرتدية المايوه داخل حمام السباحة، وهي تستعرض لياقتها في المياه، وكتبت تعليقا قائله: "الأجواء عالأيام".

وكانت ريا أبي راشد قد احتفلت مؤخرا على مرور 10 سنوات على زواجها من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت قائله: "شكرًا لزوجي مدة عشر سنوات وشريكي مدى الحياة لكونه أفضل إنسان أعرفه. يكره فاليريو الصور بقدر ما يكره الأضواء. لقد فعل هذا من أجلي. وعلى الرغم من أنك لن تقرأ هذا الكلام، لكني أحبك يا حبيبي".

وتابعت في تعليق على منشور آخر: "إنها الذكرى السنوية العاشرة، لقد وعدت أن ابنتي لولا بأن أكون عروسًا مرة أخرى حتى تتمكن من حمل ذيل فستاني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ ساعة و 10 دقيقة

في مقدمتهم شكوى عبد الحفيظ.. 6 قرارات نارية من الزمالك ضد الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

طبيب: المتحور دلتا سيصل مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

منذ 37 دقيقة

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

علي ربيع يستمتع بالأجواء الصيفية في أحدث جلسات تصويره

هنا شيحة تستمتع بالأجواء الصيفية والجمهور "إيه الحلاوة ديه"

كارمن سليمان تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة زوجها

غادة عادل تستمتع بالإجواء الصيفية مع نجلها بالجونة

حنان مطاوع تستمتع بالأجواء الصيفية عقب انتهاء مسلسلها

إنجي المقدم تستمتع بالأجواء الصيفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 م

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

خبر عاجل من "مكتب التنسيق" لطلاب الثانوية العامة

07:49 م

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

07:28 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان