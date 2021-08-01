ريا أبي راشد تستمتع بالأجواء الصيفية على الشاطئ

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، في أحدث ظهور لها من حمام السباحة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أبي راشد" مرتدية المايوه داخل حمام السباحة، وهي تستعرض لياقتها في المياه، وكتبت تعليقا قائله: "الأجواء عالأيام".



وكانت ريا أبي راشد قد احتفلت مؤخرا على مرور 10 سنوات على زواجها من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت قائله: "شكرًا لزوجي مدة عشر سنوات وشريكي مدى الحياة لكونه أفضل إنسان أعرفه. يكره فاليريو الصور بقدر ما يكره الأضواء. لقد فعل هذا من أجلي. وعلى الرغم من أنك لن تقرأ هذا الكلام، لكني أحبك يا حبيبي".



وتابعت في تعليق على منشور آخر: "إنها الذكرى السنوية العاشرة، لقد وعدت أن ابنتي لولا بأن أكون عروسًا مرة أخرى حتى تتمكن من حمل ذيل فستاني".



