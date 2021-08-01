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"ديسكو مصر" لـ"الفجر الفني": "حفلات الساقية مغامرة جاءت في وقت مبكر.. والنجاح كان متوقع.. وهذه كواليس مشاكس"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: هالة يوسف
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عبر فريق ديسكو مصر، عن سعادتهم البالغة لاحياء حفلتين متتاليتين، على مسرح كمسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، تحت عنوان "ديسكو مصرx  الساقية"، لافتين أن هذا المسرح احيا على خشبته فنانين كبار في مجال المزيكا.


وأكد فريق "ديسكو مصر"، في حديث خاص لـ"الفجر الفني"، على أن قرار إقامة حفل بمفردهم دون استضافه نجوم، مغامرة، جاءت في وقت مبكر، على الرغم من شعور الرغبه في خوض تلك التجربه، والتي أثبتت نجاح كبير داخل عالم المزيكا.


ومن ناحية آخرى تحدث "ديسكو"، عن البوم "خمسة ديسكو بالحب"، والذي جاء بمناسبه مرور خمس سنوات على تاسيس "ديسكو مصر"، ويحتوي على أكثر من 20 تراك.


وأختتم فريق "ديسكو مصر"، حديثه بالكشف عن كواليس أغنية "مشاكس"، والذي قدمها الرابر أحمد بسيوني، مؤكدين على فكرة الاغنية جاءت عن طريق الصدفة، وهي أول خطوة في طرح العديد من الاغاني السينجل 

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