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عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة نجم الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف المدير الفني، استعادة خدمات كريم بامبو لاعب الفريق المعار إلى صفوف البنك الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار المدير الفني، بعد استعادة اللاعب جزء كبير من مستواه الفني، خاصةً بعد أدائه المبهر أمام الأهلي وبيراميدز، في الدوري العام.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة، مساء يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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