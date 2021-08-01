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عاجل.. كارتيرون يستقر على عودة الطائر المهاجر
الأحد 01/أغسطس/2021 - 08:00 م
محمد الصو
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة نجم الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويستهدف المدير الفني، استعادة خدمات كريم بامبو لاعب الفريق المعار إلى صفوف البنك الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.
ويأتي قرار المدير الفني، بعد استعادة اللاعب جزء كبير من مستواه الفني، خاصةً بعد أدائه المبهر أمام الأهلي وبيراميدز، في الدوري العام.
ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة، مساء يوم 6 أغسطس المقبل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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